KKTC Başbakanı Tatar'dan şehit askerler için taziye mesajı
51 dakika önce
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ile İran sınırında çıkan çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.
KKTC
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:53 Kaynak: İHA
Başbakanı Ersin Tatar
, Türkiye
ile İran
sınırında çıkan çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar İran sınırında şehit ve yaralı askerler için taziye mesajı yayınladı. Ersin Tatar, "Türkiye-İran sınırında, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 askerimizin şehit düştüğünü, 4 askerimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri
'ne başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" dedi. - LEFKOŞA
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