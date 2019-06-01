Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar'dan şehit askerler için taziye mesajı
Son Dakika Güncel Haber

KKTC Başbakanı Tatar'dan şehit askerler için taziye mesajı

51 dakika önce

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ile İran sınırında çıkan çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

KKTC Başbakanı Tatar'dan şehit askerler için taziye mesajı, System.String[]
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ile İran sınırında çıkan çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar İran sınırında şehit ve yaralı askerler için taziye mesajı yayınladı. Ersin Tatar, "Türkiye-İran sınırında, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 askerimizin şehit düştüğünü, 4 askerimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" dedi. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:53 Kaynak: İHA
Türkiye, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Şener Özbayraklı ile anlaştı İran sınırındaki çatışmada şehit sayısı 3'e yükseldi Oyuncu Halit Ergenç'e trafikte saldırının görüntüleri ortaya çıktı İstanbul seçim anketi sonuçları! 4 anket şirketi İstanbul'daki son durumu açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 20:44:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar'dan şehit askerler için taziye mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]