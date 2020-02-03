KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar Suriye'nin İdlip'de şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar Suriye'nin İdlip'de şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Suriye'nin İdlip kentinde görev yapan askerlerimizden 4'ünün menfur bir saldırı sonucu şehit edilmesini, 9 askerimizin yaralanmasını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her zaman olduğu gibi haklı mücadelesinde Ana vatanımızla biriz, beraberiz" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA
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