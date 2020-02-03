KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar Suriye'nin İdlip'de şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.

KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar Suriye'nin İdlip'de şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Suriye'nin İdlip kentinde görev yapan askerlerimizden 4'ünün menfur bir saldırı sonucu şehit edilmesini, 9 askerimizin yaralanmasını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Allah'tan şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Her zaman olduğu gibi haklı mücadelesinde Ana vatanımızla biriz, beraberiz" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:18 Kaynak: İHA
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