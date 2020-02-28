KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Suriye'de Türk askerine düzenlenen hain saldırı sonrasında taziye mesajı yayımladı.

KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Suriye'de Türk askerine düzenlenen hain saldırı sonrasında taziye mesajı yayımladı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yayımladığı mesajında "Terörü durdurmak, Türkiye'ye yönelik tehditlere son vermek üzere İdlip'te bulunan Türk askerine yapılan hain saldırı sonucu Mehmetciklerimizin şehit düşmesini, çok sayıda kardeşimizin yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır. Şahsım ve hükümetim adına Türkiye'mizin acısını yürekten paylaşır, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:47 Kaynak: İHA
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