KKTC Başbakanı Tatar'dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Tatar'dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar'dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, bu çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti.

KKTC Başbakanı Tatar'dan Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, bu çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını kaydetti.

Başbakan Tatar, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şanlı bayrağımıza karşı yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınar, Yunanistan'ın ırkçı, faşist vekilinin bu aşağılayıcı tutumunu en sert şekilde protesto ederim." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da konuya ilişkin Twitter'dan bir paylaşımda bulunarak, "21. Yüzyılda bir devletin, milletin en önemli sembolüne, bayrağına saldıracak kadar alçalan ırkçı bir zihniyet Avrupa Parlamentosunda! Yazıklar olsun! Türk ulusunun ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağına yapılan saldırıyı ve saygısızlığı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Yunan Milletvekili Lagos, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda Türk bayrağını yırtmıştı.

Yunan halkının göçmenler tarafından saldırıya uğradığını öne süren Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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