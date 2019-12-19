KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye ile mali iş birliği protokolünün ocakta imzalanacağı açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye ile mali iş birliği protokolünün ocakta imzalanacağı açıklaması - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye ile mali iş birliği protokolünün ocakta imzalanacağı açıklaması

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "2020 yılı protokolünün (mali iş birliği protokolü) ocak ayında imzalanması için karşılıklı anlayış içerinde Ankara'dan ayrılıyoruz.

KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye ile mali iş birliği protokolünün ocakta imzalanacağı açıklaması, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "2020 yılı protokolünün (mali iş birliği protokolü) ocak ayında imzalanması için karşılıklı anlayış içerinde Ankara'dan ayrılıyoruz." dedi.

Tatar, bugün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile birlikte Ankara'ya yaptığı ziyaret ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile gerçekledirdiği görüşmeye ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonuna (BRT) değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Tatar, 2019 yılına bağlı olarak 20 Temmuz'da imzalanan protokolün geriye kalan bölümü için takvimlendirme çalışmaları yapıldığını, protokolün geriye kalan bölümü için bir takvim dilimi içerisinde değerlendirmede bulunduklarını ve gelecek birkaç ay içerisinde kalan bölümün tamamlanması için ilgililere gerekli talimatların verildiğini kaydetti.

Tatar, 2020 yılının protokolünün imzalandırılması ve Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Ekonomik Mali İşbirliği Protokolünün devamını sağlayacak çalışmaların zamanında tamamlanması için de talimatların verildiğini söyledi.

Ankara ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olmak istediklerini belirten Tatar, bu gibi görüşmelerde birtakım aksaklıklar ve eksiklikler varsa bunların giderilmesi ve tamamlanması noktasında çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

"Dolayısıyla iyi bir temas, iyi bir görüşme olmuştur." ifadesini kullanan Tatar, hem Türkiye'de hem de KKTC'de bütçe görüşmelerinin yapıldığına dikkati çekti ve bu ortamda çalışma gerçekleştirdikleri Oktay ve ekibine teşekkür etti.

Tatar şunları kaydetti:

"Bu bağlamda tabii ki Ankara ile olan ilişkiler bağlamında her yıl bu görüşmeleri zaten yapıyoruz. Her yıl bir sonraki protokol imzalanmadan çeşitli görüşmeler yapılmaktadır. Bu ziyaretimiz de bu bağlamda yapılmıştır. 2020 yılı protokolünün ocak ayında imzalanması için karşılıklı anlayış içerinde Ankara'dan ayrılıyoruz."

Türkiye, Kıbrıs, Ankara, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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