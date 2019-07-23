Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar'dan Yavuzalp için başsağlığı mesajı
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KKTC Başbakanı Tatar'dan Yavuzalp için başsağlığı mesajı

19 dakika önce

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin eski Lefkoşa Büyükelçisi ve eski Türkiye Dışişleri Müsteşarı Ercüment Yavuzalp'ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yavuzalp için başsağlığı mesajı, System.String[]
KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin eski Lefkoşa Büyükelçisi ve eski Türkiye Dışişleri Müsteşarı Ercüment Yavuzalp'ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan Ersin Tatar mesajında, "Türkiye'nin eski Lefkoşa Büyükelçisi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarları Sayın Ercüment Yavuzalp'ın ölümünü üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Onun Kıbrıs'ta Büyükelçilik görevi yaptığı 1967-1970 yılları arasında Kıbrıs Türk Yönetimi kurulmuş, Kıbrıs Türk halkı, Rum idaresi altında yaşamak istemediğini, kendi kendini yönetmek amacında olduğunu tüm dünyaya ilan etmişti. Sayın Yavuzalp, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarıyken ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilerek, egemenliğimiz, bağımsız bir Devlet olarak dünyadaki yerimizi alma arzumuz net bir şekilde ortaya konulmuştur" dedi.

Tatar, "Büyükelçi Yavuzalp, Kıbrıs Türk halkının ateş çemberinden geçtiği dönemlerde görev yapmış, sevilen, saygın ve başarılı bir diplomat idi. Kendisine Allah'tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Dışişleri Bakanlığı mensuplarına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA
Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:48 Kaynak: İHA
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