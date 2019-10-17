KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunan uçaklarının ihlaline tepki

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 3 Yunan uçağının KKTC hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili "Akıllarınca bize gözdağı verecekler. Mümkün değildir. Halkımız, rahat olsun. Anavatan Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da güvenliğimizi mükemmel bir şekilde sağlamaya devam edecektir" dedi.



KKTC Başbakan Ersin Tatar, bugün 3 Yunan savaş uçağının hava sahalarını ihlal etmesinin ardından açıklamada bulundu. Yapılan hareketin kasıtlı olduğuna işaret eden Tatar, "Hep vurguladığım üzere Rum-Yunan ikilisinin niyeti bizimle anlaşmak değildir. Yunan savaş uçakları bugün KKTC hava sahasını ihlal ederek Güney Kıbrıs'taki bir askeri tatbikata katılmıştır. Akıllarınca bize gözdağı verecekler. Mümkün değildir. Halkımız, rahat olsun. Anavatan Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da güvenliğimizi mükemmel bir şekilde sağlamaya devam edecektir" dedi.



Tahrik çabalarının sonuç vermeyeceğini kaydeden Tatar, "Rum-Yunan ikilisi, uzlaşmazlıkları ile tahriklerine istedikleri kadar devam etsinler. Kıbrıs Türkü egemen eşitliğinden, vatan topraklarından, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden, Doğu Akdeniz'deki haklarından, Maraş'ı açma kararlılığından vazgeçmeyecektir" dedi. - LEFKOŞA