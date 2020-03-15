KKTC Başbakanı Tatar: Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının yanında - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC Başbakanı Tatar: Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının yanında - Son Dakika Dünya

KKTC Başbakanı Tatar: Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının yanında

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin en kritik dönemlerinde her zaman Kıbrıs Türk Halkı'nın yanında olduğunu belirterek, "Koronavirüs krizi sonrasında da anavatanımız Türkiye yanımızda oldu, bu bizim için büyük bir güç" dedi.

KKTC Başbakanı Tatar: Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının yanında, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin en kritik dönemlerinde her zaman Kıbrıs Türk Halkı'nın yanında olduğunu belirterek, "Koronavirüs krizi sonrasında da anavatanımız Türkiye yanımızda oldu, bu bizim için büyük bir güç" dedi. Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususları ele aldıklarını söyleyen Tatar, "Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bizleri arayarak, Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ifade etmiştir. Çok mutlu olduk" dedi.

ERDOĞAN'DAN DESTEK

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Tatar şunları kaydetti:

"Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmuştur. Olmaya da devam ediyor. Bu bizler için büyük mutluluktur. Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Bakanlar Kurulu olarak koronavirüs ile ilgili aldığımız önlem kararlarını olumlu buldu. Aldığımız kararları takdir etti. Kıbrıs Türk Halkı'nın geleceği ile ilgili, yaşadığı sorunlarla ilgili süreçleri yakından izlediğini ifade etti. Koronavirüs konusunda da her alanda katkı koyulacağını söyledi. Gerek malzeme gerekse yönetim olarak Türkiye'nin yanımızda olacağını belirtti."

'TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ HER ZAMAN YANIMIZDA HİSSEDİYORUZ'

Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkı için önemli bir güç olduğunu kaydeden Tatar, "Bu gücü her zaman yanımızda hissediyoruz. Halkımızın sağlığı konusunda bu süreci en iyi şekilde atlatmak için çaba harcıyoruz. Hükümet olarak, şu anda tek önceliğimiz koronavirüs ile mücadele. Bunun dışında bir gündemimiz yok" dedi.


Kıbrıs, Tatar, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:31 Kaynak: DHA
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