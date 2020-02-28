KKTC Başbakanı Tatar: "Hastaların bakımları en iyi koşullarda devam ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Tatar: 'Hastaların bakımları en iyi koşullarda devam ediyor' - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar: "Hastaların bakımları en iyi koşullarda devam ediyor"

6 saat önce

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde çıkan yangına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

KKTC Başbakanı Tatar:

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 2 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde çıkan yangına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Tatar, "Hastaların bakımları en iyi koşullarda devam ediyor" dedi. Tatar toplantıda, 33 Türk askerinin hayatını kaybettiği İdlib saldırısı nedeniyle Türkiye'ye baş sağlığı diledi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo Bölümünde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de yaralanmıştı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, tedavi gören hastaların bulunduğu Yakın Doğu Üiversitesi (YDÜ) Hastanesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Tatar, hastanedeki yangının elektrik kablosunun ısınması sonucu çıktığı ihtimalinin düşünüldüğünü ifade etti. Başbakan Tatar, YDÜ Hastanesinde tedavi altında olan 42 hasta ve 11 bebek bulunduğuna vurgu yaparak, 2 hastanın da Girne Üniversitesi Hastanesine sevk edildiğini kaydetti. Olayla ilgili üzüntüsünü dile getiren Tatar, "Hastaların bakımları en iyi koşullarda devam ediyor" dedi.


Tatar basın toplantısında, İdlib'deki rejim saldırısında 33 Türk askerinin şehit düşmesi sonucunda yüreklerinin bir kez daha acıdığını ifade ederek, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk halkına da başsağlığı diledi. - LEFKOŞA

Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidinin babası haberi alır almaz "Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun" dedi
Son dakika: İdlib'de 33 şehit vermemizin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'a "Güveniyoruz sana" diyerek destek verdi İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:03:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Başbakanı Tatar: "Hastaların bakımları en iyi koşullarda devam ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]