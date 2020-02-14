KKTC Başbakanı Ersin Tatar, " İngiltere'den direk uçuşların başlaması mümkündür. Gerekli düzenlemeler yeni terminalin de tamamlanmasının ardından yapılacak" dedi.



KKTC Başbakan Ersin Tatar, İngiltere temaslarını tamamlamasının ardından beraberindeki heyetle birlikte akşam saatlerinde yurda döndü. Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Tatar, İngiltere temasları halkında basına bilgi verdi. Tatar'ı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve bürokratları karşıladı.



Temaslarının çok yararlı geçtiğini dile getiren Tatar, ilk önce İngiliz parlamentosunda olumlu görüşmeler yapıldığını söyleyerek, parlamentoda yeni döneme girilmesinin avantajının görüldüğünü kaydetti. İngiliz Parlamentosunun şuandaki yapısının Kıbrıs'ı en yakından bilen milletvekillerinden oluştuğunu gördüğünü dile getiren Tatar, artık Kıbrıs Türk halkının sesinin daha da yüksek duyulmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının hak arayışında lobicilik faaliyetlerinin daha da artması gerektiğini dile getiren Tatar, İngiltere'de yaşayan yaklaşık 500'den fazla Kıbrıslı Türkün katıldığı konferansta bir araya gelerek sorunlarının ve fikirlerin de dinlendiğini söyledi.



"Sorunu onlar da biliyorlar"



KKTC Başbakanı Tatar, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin daha fazla lobicilik yapması gerektiğini kaydetti. Tatar, İngiltere'deki Türklerin en önem verdiği konunun seçme ve seçilme hakkı olduğunu fakat seçilme konusunun Anayasal bir düzenleme gerektirdiğinden dolayı ilk olarak seçme hakkı konusunun ivedilikle yapılması gerektiğini kaydetti.



İngiltere'de vakıflara ait bir binanın daha yararlı kullanılması için gerekli çalışmanın da yapılacağı sözünü verdiğini söyleyen Tatar, İngiltere'de yaşayan Türklerin de katkısıyla lobicilik faaliyetlerinin artırılması gerektiğini belirtti. Tatar, İngiltere'de artık Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi konusunun geçmediğini söyleyerek, Kıbrıs'ta artık yeni bir yola girilebileceği yönündeki çözüm modelinin daha gündemde olduğunu gördüğünü kaydetti. Tatar, İngiltere'nin adayı çok iyi bildiğini ve Brexit'ten sonra yeni bir sayfa açacağını belirtti.



Değişikliklerin bir iki günde olmayacağına vurgu yapan Tatar, "Direkt uçuşlar konusunda bir sempatinin olduğunu gördüm. Sorunu onlar da biliyorlar ve bunun nasıl aşılacağını, hukuk nasıl halledilir, güney komşumuzun itirazı nasıl aşılır, bu konular üzerinde çalışmalar olduğunu biliyorum. Uçak değiştirmeden devam etmesini de seslendirdik, bunun daha kolay olabileceğini, bunun herhangi bir anlaşmaya bağlı olmadığını Türkiye hükümetine danışarak İngiliz hükümetin vermesi gereken karar olduğunu söylediler. Ercan Havalimanı'nın güvenliğinin arttırılması ve uçak değiştirmeden gidiş gelişlerin olabileceği orada da konuşuldu" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA