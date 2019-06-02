Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar İstanbul'a gidiyor
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KKTC Başbakanı Tatar İstanbul'a gidiyor

1 saat önce

KKTC Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yarın İstanbul'a gidiyor.

KKTC Başbakanı Tatar İstanbul'a gidiyor, System.String[]
KKTC Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yarın İstanbul'a gidiyor. KKTC Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay günübirlik çalışma ziyareti kapsamında yarın İstanbul'a gidiyor. KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun da eşlik edeceği Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelecek. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada görüşmelerde özellikle ekonomik ve mali konuların ele alınacağını belirtti. Özersay, UBP- HP Koalisyon Hükümeti'nin güvenoyu almasının ardından Türkiye yetkilileri ile çalışma toplantısı yapacaklarını ifade ederek, "Toplantıda Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki son durum, özellikle ekonomik ve mali konular ele alınacak" dedi. Yarın sabah Lefkoşa Ercan Havaalanı'ndan İstanbul'a hareket edecek heyette Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sunat Altuğ ile Protokol Müdürü Cem Topçu da yer alacak. Heyet yarın akşam adaya dönecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:50 Kaynak: İHA
Tatar, İstanbul, Kıbrıs, Güncel
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