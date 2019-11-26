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KKTC Başbakanı Tatar, İstanbul ve Strazburg'u ziyaret edecek
6 saat önce
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, önce İstanbul ardından Strazburg'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:31 Kaynak: İHA
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, önce İstanbul ardından Strazburg'a bir ziyaret gerçekleştirecek.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Uluslararası İşbirliği Platformu'nun davetlisi olarak 10. Boğaziçi Zirvesi'ne katılmak ve açılış konuşmasını yapmak üzere bugün 15.00'da İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Başbakan Tatar, İstanbul'daki temaslarının ardından 27 Kasım Çarşamba akşamı Strazburg'a gidecek. Tatar, 29 Kasım Cuma günü KKTC'ye dönecek. - LEFKOŞA
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