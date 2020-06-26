KKTC Başbakanı Tatar: "Kapalı Maraş konusundaki politikamız açılarak eski sakinlerine iadesidir" - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar: "Kapalı Maraş konusundaki politikamız açılarak eski sakinlerine iadesidir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, politikalarının kapalı Maraş'ı açarak eski sakinlerine iade etmek olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, politikalarının kapalı Maraş'ı açarak eski sakinlerine iade etmek olduğunu söyledi.

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Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Başbakan Tatar, Gazimağusa Belediyesi Başkan İsmail Arter'i ziyaret etti.

Kapalı Maraş ve Gazimağusa ile ilgili diğer konuların ele alındığı görüşmede Tatar, kapalı Maraş konusundaki politikalarının Vakıflar İdaresinin haklarının da korunması kaydıyla bölgenin açılarak eski sakinlerine iadesi olduğunu belirtti.

Kapalı Maraş konusunun hükümetin en başta gelen projelerinden biri olduğunu vurgulayan Tatar, bölgenin Gazimağusa'nın bir parçası olduğunu kaydetti.

Tatar, bölgenin büyük bir bölümünün halihazırda açık olduğuna dikkati çekerek kapalı olan bölümün deniz şeridi ve o bölgedeki yatırımların 45 yıldır "harap" olduğunu ifade etti.

Kapalı Maraş'ın Vakıflar İdaresi kayıtlarına göre Osmanlı toprağı ve Türk malı olduğunu hatırlatan Tatar, "Taşınmaz Mal Komisyonu marifetiyle Maraş'ın tekrar açılması, buranın eski mal sahiplerine, eski sakinlerine iade edilmesi suretiyle politika izleyeceğiz." dedi.

Tatar, bu kapsamda yabancıların ve Rumların da kapalı Maraş'taki haklarının korunarak malların iade edilmesi politikasını kabul edilebilir olarak düşündüklerini aktardı.

Maraş'ın açılmasının ekonomiye ve turizme ciddi katkı yapacağını işaret eden Tatar, hükümetin Maraş konusunun ileri noktaya taşınması için toplantılara devam edeceğini sözlerine ekledi.

Maraş açılımı

KKTC'de geçen yıl 18 Haziran'daki Bakanlar Kurulu toplantısında 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adım atılarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.

Temmuzda bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılırken Başbakan Tatar da incelemelerde bulunmuştu.

Son olarak Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat'ta Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.

Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 19:31 Kaynak: AA

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