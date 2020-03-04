KKTC Başbakanı Tatar, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Tatar, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Erciyes Kayak Merkezi'ni gezdi, pastırmacı esnafını ziyaret etti.

KKTC Başbakanı Tatar, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Erciyes Kayak Merkezi'ni gezdi, pastırmacı esnafını ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Tatar, Erciyes Kayak Merkezi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. Turistlerle bir süre sohbet eden Tatar, ardından teleferiğe bindi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nda kayakseverlere sunulan imkanlarla ilgili Başbakan Tatar'a bilgi verdi.

Pastırmacı esnafını gezen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, hem esnafın ikram ettiği pastırmadan tattı hem de satırla kestiği pastırmalardan beraberindekilere ikram etti.

"Pastırma denince akla neresi gelir?" sorusuna "Kayseri" cevabını veren Başbakan Tatar, bir süre esnafla sohbet etti.

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun Kayserili olduğunu ve bu kentte akrabaları bulunduğunu belirten Tatar, Kapalıçarşı, Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesini de gezdi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:06 Kaynak: AA
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