KKTC Başbakanı Tatar : "(Kıbrıs meselesinde) Bir anlaşma durumunda Türkiye'nin garantör ülke olarak...
1 saat önce
KKTC Başbakanı Tatar : "(Kıbrıs meselesinde) Bir anlaşma durumunda Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkının olması gerekir"
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:46 Kaynak: AA
KKTC Başbakanı Tatar : " (Kıbrıs meselesinde) Bir anlaşma durumunda Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkının olması gerekir"
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