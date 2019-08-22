Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar : "(Kıbrıs meselesinde) Bir anlaşma durumunda Türkiye'nin garantör ülke olarak...
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KKTC Başbakanı Tatar : "(Kıbrıs meselesinde) Bir anlaşma durumunda Türkiye'nin garantör ülke olarak...

1 saat önce

KKTC Başbakanı Tatar : "(Kıbrıs meselesinde) Bir anlaşma durumunda Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkının olması gerekir"

KKTC Başbakanı Tatar :

KKTC Başbakanı Tatar : " (Kıbrıs meselesinde) Bir anlaşma durumunda Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkının olması gerekir"

Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:46 Kaynak: AA
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