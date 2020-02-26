KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkı Hocalı'yı unutmayacak, unutturmayacaktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Tatar: 'Kıbrıs Türk halkı Hocalı'yı unutmayacak, unutturmayacaktır' - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkı Hocalı'yı unutmayacak, unutturmayacaktır"

7 saat önce

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Hocalı katliamının 28. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada Azerbaycan halkına seslenerek, "Kıbrıs Türk halkı Hocalı'yı unutmayacak, unutturmayacaktır.

KKTC Başbakanı Tatar:

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Hocalı katliamının 28. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada Azerbaycan halkına seslenerek, "Kıbrıs Türk halkı Hocalı'yı unutmayacak, unutturmayacaktır. Dayanışmamız asırlar boyu sürecek" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Hocalı katliamının 28. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Başbakan Tatar, insanlık adına utanç verici bir katliam olduğunu vurguladığı Hocalı katliamının tarihe kara bir leke olarak geçeceğini ifade etti. Yaşanan olay sonrası basına verilen demeçlerden Hocalı'da katledilenlerin Azeri Türkleri oldukları için, katledildiklerinin anlaşıldığına dikkat çeken Tatar, Türk ırkına karşı bir katliam yapıldığını kaydetti.

"KIBRIS TÜRK HALKI HOCALI'YI UNUTMAYACAK, UNUTTURMAYACAKTIR"

Mesajında Azeri halkına da seslenen Başbakan Tatar, "Sevgili Azeri kardeşlerim, Kıbrıs'ta sadece Türk olduğumuz için vatan toprağımıza sahip çıkmak için verdiğimiz mücadelede ülkemizin Yunan adası olmasını kabul etmediğimiz için benzeri vahşeti yaşamış halkımın Başbakanı olarak sizlere sesleniyorum. Acınızı en iyi anlayan, en iyi hisseden Kıbrıs Türk halkı Hocalı'yı unutmayacak, unutturmayacaktır. Onurlu Türk ırkının evlatları olarak dayanışmamız asırlar boyu sürecektir. Bu vesileyle de bu soykırım girişiminde, katliamda hayatlarını kaybedenlere bir kez daha Tanrı'dan rahmet diler, Azeri ulusuna başsağlığı mesajımı iletirim" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dha dış -italya milano'da korona paniği "türk organizatör eşim ile çocuğumu türkiye'ye gönderdim"
Canlı yayında "Elimde belgeleri var" deyip duyurdu: Koronavirüs korkutmaya yönelik bir virüs Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı İYİ Parti'den HDP'nin ittifak çağrısına net yanıt: Önce PKK'ya terör örgütü desinler

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 02:48:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkı Hocalı'yı unutmayacak, unutturmayacaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]