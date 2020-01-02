KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkının egemenliği Rum tarafı ile tartışma konusu olamaz" - Son Dakika
Son Dakika Politika KKTC Başbakanı Tatar: 'Kıbrıs Türk halkının egemenliği Rum tarafı ile tartışma konusu olamaz' - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs Türk halkının egemenliği Rum tarafı ile tartışma konusu olamaz"

7 saat önce

KKTC Başbakan Ersin Tatar yayınladığı yazılı açıklamada, "Halkın iradesiyle kurulan KKTC'nin, en az Kıbrıs Rumlarının devleti kadar Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs Türk menfaatlerini savunma hakkı bulunuyor" dedi.

KKTC Başbakanı Tatar:

KKTC Başbakan Ersin Tatar yayınladığı yazılı açıklamada, "Halkın iradesiyle kurulan KKTC'nin, en az Kıbrıs Rumlarının devleti kadar Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs Türk menfaatlerini savunma hakkı bulunuyor" dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin Rum tarafı ile asla tartışma konusu olamayacağını belirterek, "Halkın iradesiyle kurulan KKTC'nin en az Kıbrıs Rumlarının devleti kadar, Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs Türk menfaatlerini savunma hakkı bulunuyor" ifadelerini kullandı. Tatar, UBP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetiminin İsrail ve Yunanistan ile imzalayacağı Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı projesine değinerek, "Gerçekçi olup anlaşma zeminine geleceklerine, birilerinin kışkırtmasıyla ekonomik akla uymayacak işler peşinde koşuyorlar" dedi.


"Anastasiadis'in açıklamaları, provokatif ve kabul edilemez"


Başbakan Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis'in açıklamalarına da değinerek "Nikos Anastasiadis'in bu anlaşma için Yunanistan'da verdiği demeç, provokatif ve kabul edilmezdir. Rum lider 'Kıbrıs Türk tarafının hidrokarbon kaynakları konusundaki önerisini egemenlik haklarımız açısından tartışma konusu yapmayız' diyerek reddediyorsa biz de, Rum tarafının görüşmelere temel oluşturan 6 başlıkta önceden tutumunu netleştirmediği, sonuç odaklı, ucu kapalı, tüm çözüm alternatiflerinin masada olacağı bir noktaya gelinceye kadar haklarımızı korumak için ana vatan Türkiye ile iş birliği içinde her adımı atacak, Rum tarafının gaspçı tutumuna asla boyun eğmeyeceğiz. Projeyi finanse edeceği belirtilen Avrupa Birliğinin Kıbrıs konusunda yaptığı hatalara yeni hatalar ekleyerek bir yere varabileceğini, bölgede bir aktör olabileceğini zannediyorsa aldanıyor" ifadelerini kullandı.


"Kıbrıs Türkü ve Türkiye'yi yok sayan herhangi bir proje veya plan hayalden öteye gidemez"


Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi yok sayan herhangi bir proje veya planın hayalden öteye gidemeyeceğini vurgulayan Başbakan Tatar, "1963'ten 20 Temmuz 1974'e kadar Kıbrıs'ı Yunan yapmak için Kıbrıs Türküne silahlı saldırılarda bulunduklarını, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu insanlarımızı katliamlara tabii tuttuklarını bizlere ve dünyaya unutturacağını zannederek hala 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na saldıran Nikos Anastasaidis ve onun gibiler bilmelidir ki, içimizde açtıklarını sandıkları gedikler ve kendilerine yakın buldukları bazı şahıslar sayesinde bizi 1974 öncesine götüremezler. Türkiye ile KKTC'ye deli gömleği giydiremezler" dedi.


Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis'in, Kıbrıs Türk halkının cumhurbaşkanı olarak kimi seçeceğine karışamayacağını belirten Tatar, Kıbrıs Türk halkının gelişmeleri yakında takip ettiğini, halkın Rum tarafının oyalama ve haklarını gasp etme taktiklerinden bıktığını, seçimlerde de gereken yanıtı vereceğini ifade etti. - LEFKOŞA

Kıbrıs, Tatar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
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