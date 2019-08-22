KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye'nin yaptığı...
1 saat önce
KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir"
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:42 Kaynak: AA
KKTC Başbakanı Tatar: "Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumak için Türkiye'nin yaptığı fedakarlıklar bize güç vermektedir"
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