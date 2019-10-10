KKTC Başbakanı Tatar, Kocaelili iş adamları heyetini kabul etti

Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği heyetini kabul eden KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkının kalbi her zaman Türkiye ile beraber atıyor" dedi.



KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ekonominin sağlam zeminde olması için devletin güçlü olması gerektiğini belirterek devleti geliştirmek amacıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



Başbakan Tatar, Kocaeli Sanayi ve İşadamları Derneği (KOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakanlık Şeref Salonu'nda yer alan kabulde konuşan Başbakan Ersin Tatar, KKTC'nin, Kıbrıs Türk halkının kalbinin her zaman Türkiye ile beraber attığını belirterek, dualarının Türk ordusuyla olduğunu vurguladı. Tatar, Türkiye'nin hem kendi güvenliği hem de bölge barışı için bu adımı attığını kaydetti. Tatar, Barış Pınarı Harekatı'nın iyi gittiğini de belirterek, harekatın başarılı olacağına inançlarının tam olduğunu belirtti.



Türkiye ile gönül ilişkisinin aynı şekilde devam edeceğini, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'nin gelişme yolunda önemli adımlar attığını, her alanda sektörde gelişmeler yaşadıklarını anlatan Tatar, Kıbrıslı Türklerin dünyada her alanda başarılar elde ettiğini ifade etti ve ülkenin en büyük kazancının bu olduğunu söyledi.



"Eğitim ve turizm lokomotif, KKTC yoluna devam ediyor"



Tatar, eğitim ve turizm sektörlerinin ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu, tarım alanında su projesi ile birlikte yeni gelişmelerin yaşanacağını ifade ederek, "KKTC yoluna devam etmektedir" dedi.



Bölgedeki gelişmelerin ve doğu Akdeniz'de haklarının aranmasının KKTC devletine daha da önem kazandırdığını ifade eden Tatar, Türkiye ile her konuda çalıştıklarını, bağların daha da güçlenmesi, ekonomik kültürel ilişkilerin gelişmesi için karşılıklı ziyaretlerin daha da artırılacağını ve bağların güçleneceğini kaydetti.



Başbakan Tatar, "Ekonominin sağlam zeminde olması için devletin güçlü olması şarttır. Görevimiz de devletimizi geliştirmektir, bu görevimizi yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



KOSİAD Başkanı Kaya da dernek hakkında bilgi verdi, KKTC'de ne gibi adımlar atabileceklerini gelişim için nasıl yardımcı olabileceklerini görüşmek amacıyla bu ziyareti yaptıklarını söyledi. - LEFKOŞA