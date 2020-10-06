KKTC Başbakanı Tatar: "Maraş sahilinden istifade etmeye hep birlikte başlayacağız" - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar: "Maraş sahilinden istifade etmeye hep birlikte başlayacağız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını" açıkladı.

KKTC Başbakanı Tatar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "perşembe sabah saatlerinde Kapalı Maraş'ın sahilinden istifade etmeye başlanılacağını" açıkladı.

Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni"nde konuştu. Söz konusu proje için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen tüm kurum ve yöneticilere teşekkür eden Tatar, "Asrın projesi, muhteşem bir proje. ve gerçekten Kıbrıslı Türklerin gurur duyduğu ve dolayısıyla anavatan Türkiye'ye her vesileyle teşekkür ettiği muhteşem bir projeydi bu proje." ifadesini kullandı.

Tatar, paylaşmak istedikleri diğer bir mutluluğun Kapalı Maraş'ın yeniden açılmasıyla ilgili bir gelişme olduğunu belirterek "Bilindiği gibi Maraş tartışmasız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Tartışmasız bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. Barış harekatımızın ardından uluslararası toplum tarafından Kıbrıs meselesinin bütünü gibi Maraş da adeta kendi kaderine terk edilmiştir." diye konuştu.

1980 ve1990'lı yıllarda bu konunun defalarca masaya getirilmiş olmasına rağmen Rum kesiminin karşı çıkması sebebiyle neticeye kavuşturulamamış olduğunu aktaran Tatar, şöyle devam etti:

"Özellikle 1994 yılındaki Güven Artırıcı Önlemler Paketi ve 2004 yılındaki Annan Planı bu konuda çok önemli fırsatlardı. Ancak Rum tarafı barış ve refahı hiçbir zaman tüm süreçlerde olduğu gibi bu planda da çökertmişti. Bu çözümsüzlük dayatmasını artık kabul edemiyoruz. Biz 2019 yılında hükümete geldiğimizde hükümet ortağım ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile birlikte halkımıza verdiğimiz sözlerden biri de Maraş'ın tekrar açılmasıydı."

Tatar, hazırladıkları yol haritası doğrultusunda çalışmaları bir aşamaya getirdiklerini ve ilk somut adımı attıklarını anlatarak, "Kendi toprağımızın kamuya ait olan sahil ve demokrasi caddeleri ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak üzere fiilen çalışmalarımızı başlatıyoruz." dedi.

Adeta hayalet bir şehre dönüşen Maraş'a böylece ilk can suyunu verdiklerinin altını çizen Tatar, "İnşallah perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş sahilinden istifade etmeye hep birlikte başlayacağız." şeklinde konuştu.

Maraş'ın canlanmasının Gazimağusa'nın gelişmesine de katkı sağlayacağını aktaran Tatar, şunları kaydetti:

"Maraş meselesini her türlü siyasi rekabetin ve tartışmanın üzerinde milli bir dava olarak görüyoruz. Bunun için Kıbrıs'taki tüm siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum. Bunun yanında taşınmaz mal konusunu, 1974 öncesi hak sahiplerinin yeniden evlerine, iş yerlerine kavuşmasını temin edecek faaliyetleri de sürdürmektedir. AİHM kararları da elbette dikkate alınmaktadır. Sizin de desteğinizle adeta kalıcı barış ve huzurun tesisi yönünde önemli bir adım olarak gördüğüm Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz. Maraş'ta attığımız bu geri dönülmez adımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, tüm hemşerilerimize, Ada'nın tamamına hayırlı olmasını diliyor ve hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Tatar, Maraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 18:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Tatar: 'Maraş sahilinden istifade etmeye hep birlikte başlayacağız' - Son Dakika


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