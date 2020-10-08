Son Dakika | KKTC Başbakanı Tatar: "Maraş seçim yatırımı değil" - Son Dakika

Son Dakika | KKTC Başbakanı Tatar: "Maraş seçim yatırımı değil"

08.10.2020 22:15
Son Dakika | KKTC Başbakanı Tatar:

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar bugün düzenlediği basın toplantısında, Kapalı Maraş'ın açılmasının seçim yatırımı olmadığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar bugün düzenlediği basın toplantısında, Kapalı Maraş'ın açılmasının seçim yatırımı olmadığını vurguladı.

KKTC'de 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın bir kısmı bugün yeniden halkın kullanımına açıldı. Başbakan Ersin Tatar, 46 yıldır kapalı olan bölge hakkında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maraş açılımının seçim yatırımı olmadığını vurgulayan Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve proaktif siyaset ışığında bu adımın atıldığını belirterek, "Mülklerle ilgili adım sonra gelecek" dedi.

Başbakan Tatar, "Bugünü çok önemsiyorum. Önemli bir karar aldık. Yıllardan beridir konuşulan ancak ertelenen adımı, bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade, 2 gün önce Ankara'da verilen mesaj ve KKTC'de çeşitli aşamaların düzenlenmesiyle bu açılımı gerçekleştirdik. Şu an açılan sahil şeridi, kamu alanları ve parklardır. Süratle alt yapı eksiklikleri giderilmektedir. Önemli olan bu tarihi adımın atılmasıydı. Gazi Mağusa turizminin geliştirilmesi, ekonomi, turizm ve uluslararası alanda tanınan Maraş'ın açılması insanlığa büyük bir hizmet verecektir. Orada çeşitli mülkler, oteller ve iş yerleri vardır. 46 yıldır heba olmuştur. Her gün bu hayalet şehrin harap olmasını görmek insanlığa yakışmamıştır.Federal zeminde bir çözüm olursa Maraş'ın iadesi söz konusu olur diye bu şekilde siyaset izlenmiştir. Crans Montana'da federal çözümde anlaşma için Kıbrıslı Türklerin gösterdiği iyi niyete rağmen Rumlar nedeniyle anlaşmaya varılamadı" dedi.

"MÜLKLERLE İLGİLİ ADIM SONRA GELECEK"

Mülklerle ilgili adımın ilerleyen zamanlarda geleceğini ifade eden Tatar, "Taşınmaz Mal Komisyonu marifetiyle, hem Avrupa'nın hem dünyanın tanıdığı bir mekanizmanın kararıyla mülkler iade edilecektir. İzlediğimiz siyaset malların eski sahiplerine iadesiyle süreç izlenecektir. Hak sahipleri alacak. Yüzlerce Rum zaten başvurmuş durumdadır. Buranın açılmaması, mülklerine geri dönememeleri esas insan haklarına aykırıdır. Devlet olarak altyapı, elektrik, yol gibi düzenlemeleri yaptıktan sonra onlar ya mallarına sahip çıkacaklar ya devredebilirler. Onların vereceği karardır. Bu süreci dikkatle yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞUYLA, KKTC BÖLGEDE STATÜSÜNÜ YÜKSELTMİŞTİR"

KKTC'nin Doğu Akdeniz, Mavi Vatan ve diğer kavramların belirgin hale gelmesiyle uluslararası bir meseleye dönüştüğünü aktaran Tatar, " Türkiye'nin kararlı duruşuyla KKTC bölgedeki statüsü yükseltmiş ve söz sahibi olma noktasına gelmiştir. Başbakan olarak Maraş hamlesini bu bağlamda da değerlendiriyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Uzun zamandır beklenen bu adım Türkiye'nin de desteğiyle gerçekleşmiştir" dedi.

"MİLLİ MESELEDE ÖNEMLİ ADIM"

Maraş'ın açılmasının Milli meselede önemli bir adım olduğunu vurgulayan Tatar, "Milli meselede fevkalede önemli bir adımdır. Hiçbir seçim yatırımı yoktur. Seçime yönelik bir adım değildir. Kıbrıs Türk halkının beklediği bir gelişmeydi. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdik. Proaktif siyaset, Doğu Akdeniz'deki dengeler bu adımı gerektirdi. KKTC'nin potansiyel ve gücünü yüceltmiş olduk. KKTC ekonomisi ve turizminin daha iyi noktalara taşınması için Türkiye ile işbirliğ içinde çalışmakta olduğumuzu paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Son Dakika | KKTC Başbakanı Tatar: Maraş seçim yatırımı değil

Ersin Tatar, Kıbrıs, Tatar, Maraş, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | KKTC Başbakanı Tatar: 'Maraş seçim yatırımı değil' - Son Dakika


Son Dakika

Arnavutköy'de bir kişi husumetlisine kurşun yağdırdı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Katar Emiri önünde eğildi' iddiasına videolu yanıt: Biz rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a gözdağı: İstikamet Karabağ, zafer bizimdir Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu Brezilyalı futbolcu Hulk, aşk yaşadığı eski karısının yeğeniyle dudak dudağa poz verdi Mesut Özil ile Arsenal'in yolları ayrılıyor Mide bulandıran iddia: 3 yaşındaki çocuk cinsel istismar sonucu öldü Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları! Yayın yaptığı mağarada bayıldı, çığlık çığlığa kaldı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları! Yayın yaptığı mağarada bayıldı, çığlık çığlığa kaldı         
22:24
Galatasaraylı Radamel Falcao: Kariyerimin sonuna yaklaşıyorum Galatasaraylı Radamel Falcao: Kariyerimin sonuna yaklaşıyorum         
22:00
Yağmura teslim olan İstanbul için valilikten yeni uyarı: Etkisini artıracak Yağmura teslim olan İstanbul için valilikten yeni uyarı: Etkisini artıracak         
21:33
Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Paşinyan'ın Türkiye rahatsızlığı geçmiyor! Gülünç iddiayı yine tekrarladı Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Paşinyan'ın Türkiye rahatsızlığı geçmiyor! Gülünç iddiayı yine tekrarladı         
21:13
Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
20:38
Türkiye'de 150 yıldır izine rastlanmayan bitki türü, Bingöl'de bulundu Türkiye'de 150 yıldır izine rastlanmayan bitki türü, Bingöl'de bulundu         
20:15
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada         
19:00
Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu Aynur Aydın, cesur hamam pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu         
18:56
FETÖ'nün FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı         
16:33
Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor         
16:16
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 23:12:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | KKTC Başbakanı Tatar: "Maraş seçim yatırımı değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei