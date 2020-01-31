KKTC Başbakanı Tatar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Türk bayrağını yırtması kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırıdır" dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtmasının kabul edilemez bir tahrik ve Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırı olduğuna dikkati çekerek olayı kınadığını açıkladı. Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:



"Önce Rum yönetiminin koruması altındaki ELAM 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını yaktı, şimdi de Avrupa Parlamentosunda ırkçı Altın Şafak Partisi üyesi Yunan milletvekili Türk bayrağını yırttı. Bunlar tesadüf değildir. ELAM ile Altın Şafak kullanılarak tahrik edilmeye çalışılıyoruz. Birileri bulanık suda balık avlama hayali kuruyor ama boşuna. Türk bayrağı hepimizindir. Türk bayrağı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları her yerde dalgalanmaya devam edecektir. Rum-Yunan ikilisi ne isterse yapsın, kiminle hangi bağı isterse kursunlar mavi vatandaki haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Kalleşçe yapılanların dışında kimsenin Türk ulusunun, bağımsızlığının, egemenliğinin, özgürlüğünün, güvenliğinin sembolü Türk bayrağına elini sürmesi mümkün değildir. Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtması kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırıdır. Olayı kınıyor, Avrupa Parlamentosunu faşist Yunan milletvekilinin bu tutumu karşısında ciddi bir tepki ortaya koymamasını protesto ediyorum. Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, ELAM ve Altın Şafak gibi faşist partileri kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne saldırıp bundan sonuç elde etmeye çalışmaları asla bir sonuç vermeyecektir." - LEFKOŞA