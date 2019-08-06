Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar: Türk hükümetinin kararlılığı bizim için önemli
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KKTC Başbakanı Tatar: Türk hükümetinin kararlılığı bizim için önemli

52 dakika önce

KKTC Başbakanı Tatar, "Türk hükümetinin kararlılığı, duruşu ve bu noktada gösterdiği özveri ile fedakarlık, bizler için önemlidir.

KKTC Başbakanı Tatar: Türk hükümetinin kararlılığı bizim için önemli, System.String[]
KKTC Başbakanı Tatar, "Türk hükümetinin kararlılığı, duruşu ve bu noktada gösterdiği özveri ile fedakarlık, bizler için önemlidir. Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması adına Türkiye ile beraber yapılan hareketimiz fevkalade önemlidir." dedi.
Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:24 
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