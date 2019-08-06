KKTC Başbakanı Tatar: Türk hükümetinin kararlılığı bizim için önemli
52 dakika önce
KKTC Başbakanı Tatar, "Türk hükümetinin kararlılığı, duruşu ve bu noktada gösterdiği özveri ile fedakarlık, bizler için önemlidir.
KKTC Başbakanı Tatar
, "Türk hükümetinin kararlılığı, duruşu ve bu noktada gösterdiği özveri ile fedakarlık, bizler için önemlidir. Kıbrıs
Türk halkının haklarının korunması adına Türkiye
ile beraber yapılan hareketimiz fevkalade önemlidir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:24
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