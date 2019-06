- KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye'den Gelen Heyeti Kabul Etti- KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "Bizi...

- KKTC Başbakanı Tatar Türkiye 'den gelen heyeti kabul ettiKKTC Başbakanı Ersin Tatar "Bizi Türkiye'den kimse koparamaz"LEFKOŞA - KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'den gelen heyeti kabul etti. Tatar, "Bizi Türkiye'den kimse koparamaz" dedi.KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Vakıflar İdaresi'nin davetiyle Türkiye'den gelen Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan , Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol , Türk Tarih Kurumu Bilimsel Araştırma Uzman Müdürü Uğur Cenk Deniz İmamoğlu kabul etti. Heyete, kabulde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Benter de eşlik etti.Türkiye Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'den selamlar getirdiğini belirterek, iki ülke arasındaki bağların daha da kuvvetlendirilmesi ve ila nihai sürdürülmesi için kültürel ilişkileri önemsediklerini söyledi. "Siyasetin ve ticaretin rüzgarı farklı eser ama kültürün rüzgarı bir kere eser yerleştireceklerini yerleştirir" diyen Hekimoğlu, Vakıflar İdaresi'yle bir dizi projede çalışma imkanı bulmaktan mutlu olduklarını belirtti.Hekimoğlu, şimdi ve gelecekte yer alacakları tüm programlarda işbirliğine hazır olduklarını vurguladı. Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'yle siyasi, kültürel, her türlü bağı önemsediklerini dile getirerek, Kapalı Maraş'taki incelemeler ve yapılacak envanter çalışması için işbirliği içerisinde olmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Siyasetin gereği Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının savunulmasında, 1571'de ve sonrasında 1974'de gelenlerin kaynaşmasıyla yola devam ettiklerini belirten Tatar, "Tabii ki Türkiye'nin hayati öneme sahip destekleriyle" dedi."Bizi Türkiye'den kimse koparamaz"Türkiye'nin garantörlüğünün önemini yeniden dile getirmek istediğini söyleyen Tatar, "Kıbrıs davası hala devam ediyor, her ne kadar bizim için barış 74'te tescil edilmiş olsa da, uluslararası camianın baskısıyla Kıbrıs'ta anlaşma ve sonrasında AB'de yerini bulması şeklinde baskı görüyoruz" şeklinde konuştu.Tatar, bu baskıların her zaman olacağını ancak kendilerinin direnmek durumunda olduklarını söyleyerek, "AB üyeliği olabilir ama günün sonunda Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü ve Kıbrıs Türk halkıyla bağlarının güçlenerek devam etmesi çok önemlidir" dedi. "Bizi Türkiye'den kimse koparamaz" diyen Tatar, mücadelelerine hem uluslararası camiada hem de Kıbrıs'taki siyasette devam ettirdiklerini söyledi. Tatar, her yerde muhalifler olduğunu ancak kendilerinin çıkış noktalarından yollarına devam ettiğini, kendi yollarının Türkiye ile birlikte ulusal dava için mücadele etmeye devam olduğunu belirtti.Kıbrıs konusunda yaşanan süreçle ilgili bilgi veren Tatar, bugün bile deniz dibindeki hakların tartışıldığını, egemenlik haklarının tartışıldığını, Türkiye'nin desteğiyle hakimiyet alanını ortaya koyduklarını ifade etti. Fatih ve Yavuz gemilerinin bölgedeki Kıbrıs Türk haklarını aradığını, yapılan çalışmaları ve Türkiye'nin de bu davadaki kararlılığını takdirle izlediklerini dile getiren Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın dün yaptığı açıklamaların da yüreklerine su serptiğini vurguladı."Kıbrıs bizim için yavru vatan değil serhat vatan"Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da KKTC'ye her geldiğinde müthiş bir heyecan hissettiğini belirterek, "Sizin gibi, Benter gibi değerli şahıslarla bir araya gelmek ve yaşanan tarihi, kahramanları hatırlamak ayrı bir şans" dedi. Turan, Kıbrıs için hiçbir endişe beslemediğini ifade ederek, bunun sebeplerini şöyle sıraladı:"1. sizler, TMT ve kahramanlar; 2. Mehmetçik; 3. Kıbrıs Vakıfları; 4. Kıbrıs bizim için yavru vatan değil 'serhat vatan.'"