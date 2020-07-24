KKTC Başbakanı Tatar Türkiye sadece bölgenin değil, dünyanın lider ülkesi - Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar Türkiye sadece bölgenin değil, dünyanın lider ülkesi

Sefa KARAHASANLEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası yakınında başlattığı çalışmaların ardından Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in haklı bir adım olduğunu söyledi. Türkiye'nin desteği ile Kıbrıs'ta güvenli bir şekilde yaşadıklarını söyleyen Tatar, Biz bu bölgedeki petrol ve doğalgaz araştırmaları meselelerinde Türkiye ile beraber hareket etmekteyiz dedi.

Tatar, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in haklı bir adım olduğunu söyleyen Tatar, 'Türkiye, sadece bölgenin değil dünyanın lider ülkelerinden birisidir dedi.

Tatar şöyle devam etti

Rum-Yunan ikilisinin zaman zaman yaptıkları şımarıklıklara biz alışmış vaziyetteyiz. Türkiye'nin KKTC ve son dönemde Libya ile yaptığı anlaşmadan dolayı Doğu Akdeniz'deki ezber bozulmuştur. Rum-Yunan ikilisinin kendilerine göre düzenlediği haritaların artık bir geçerliliği yoktur. Bizim haritalarımız daha fazla geçerlidir. Biz bu bölgedeki petrol ve doğalgaz araştırmaları meselelerinde Türkiye ile beraber hareket etmekteyiz.