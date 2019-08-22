Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar Türkiye'ye geliyor
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KKTC Başbakanı Tatar Türkiye'ye geliyor

3 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

KKTC Başbakanı Tatar Türkiye'ye geliyor, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tatar'ın KKTC Başbakanlığı görevini üstlenmesinden bu yana Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği belirtildi. Ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ile Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetlerin ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

KKTC Başbakanı Tatar'a ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik edecek.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:39 Kaynak: DHA
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