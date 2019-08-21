Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek
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KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek

37 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyaret, KKTC Başbakanı Tatar'ın görevini üstlenmesinden bu yana Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini teşkil edecek.


Ziyaret kapsamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile KKTC Başbakanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ile Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetlerimiz ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir.


KKTC Başbakanı Tatar'a ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik edecek. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:37 Kaynak: İHA
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