KKTC Başbakanı Tatar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, bugün İstanbul'a yaptıkları ziyaretin verimli geçtiğini söyledi.

Beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye yaptığı günübirlik ziyaretin ardından Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Tatar, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerini söyledi.

Tatar, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri, mali ve ekonomik konular ile Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeleri enine boyuna tartıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Oktay ve Çavuşoğlu'na teşekkürlerini ileten Tatar, "Bugün Türkiye'ye verimli bir ziyaret gerçekleştirdik." dedi.

KKTC'de hizmetlerin devam etmesi, altyapı ve reel sektör gibi alanlarda beklentilerin karşılanması için Türkiye'den alınan desteğin devamı noktasında kendilerine bir takım sözler verildiğini söyleyen Tatar, "Dolayısıyla bir takım kaynak aktarımlarıyla KKTC'de önümüzdeki günlerde hareketlenme başlayacağını, yatırımların ve hizmetlerin devam edeceğini burada açıklayabilirim." diye konuştu.

Başbakan Tatar'a ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile beraberindeki heyet eşlik etti.