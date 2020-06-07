KUZEY KIbrıs Türkiye Cumhuriyeti Bas¸bakanı Ersin Tatar, Gu¨ney Kıbrıs'taki Tuzla ko¨yu¨nde bulunan camiye Bizans bayragˆı asılmasını kınadı. Başbakan Tatar, Rum yo¨netimine çağrıda bulunarak, derhal artan İslam kars¸ıtlıgˆını durduracak tavrı ortaya koymalarını istedi.

Başbakan Tatar ac¸ıklamasında, "Gu¨ney Kıbrıs'ta son bir haftada ikinci kez camilere yo¨nelik tahrikler yapılması olagˆan kars¸ılanamaz, gec¸is¸tirilemez. Limasol'da bulunan Ko¨pru¨lu¨ Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp, duvarlarına I·slam ve go¨c¸men kars¸ıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayragˆı asılmasını s¸iddetle kınıyorum. Rum yo¨netimini, derhal I·slam kars¸ıtlıgˆını durduracak tavrı ortaya koymaya c¸agˆırıyorum.Bunun ic¸in yapılması gereken ise derhal suc¸luları yakalamak ve gereken o¨nlemleri almaktır. Bu c¸agˆda hala ırkc¸ı, fas¸izan eylemlere bas¸vurulması ve bas¸vuranlara go¨z yumulmasını asla kabul edemeyecegˆimiz bir durumdur. Dolayısı ile Rum yo¨netimini aklı selim olmaya ve uyarılarımızı dikkate almaya davet ediyoruz" dedi.