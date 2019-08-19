Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar yarın Mersin'e gidecek
Son Dakika Güncel Haber

KKTC Başbakanı Tatar yarın Mersin'e gidecek

17 dakika önce

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği bir dizi sosyal etkinliklere katılmak için yarın Mersin'e gidecek KKTC Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesi'nin düzenlendiği ve bölgede yaşam süren KKTC vatandaşlarının da etkin katılımı...

KKTC Başbakanı Tatar yarın Mersin'e gidecek, System.String[]
KKTC Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesi'nin düzenlediği bir dizi sosyal etkinliklere katılmak için yarın Mersin'e gidecek KKTC Başbakan Ersin Tatar, Mersin Valiliği ve Erdemli Belediyesi'nin düzenlendiği ve bölgede yaşam süren KKTC vatandaşlarının da etkin katılımı ile gerçekleştirilecek sosyal bir etkinliğe katılmak üzere yarın Mersin'e gidecek. Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersin Tatar, yarın saat 07.20'de Ercan'dan Adana'ya gitmek üzere adadan ayrılacak. Karayolu ile Adana'dan Erdemli'ye geçecek olan Başbakan Tatar, çeşitli sosyal etkinliklere katılacak. Başbakan Ersin Tatar, ziyaretinin tamamlanmasının ardından 21 Ağustos Çarşamba saat 19.55'de Adana'dan ayrılıp ülkeye dönecek.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
Mersin, Kıbrıs, Tatar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı
Apartmana giren domuz yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı "Gençler bu projelerin tam merkezinde"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 22:37:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Başbakanı Tatar yarın Mersin'e gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]