KKTC Başbakanı Üstel'den muhalefete "iş birliği" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Başbakanı Üstel'den muhalefete "iş birliği" çağrısı

24.05.2022 17:23
KKTC Başbakanı Üstel'den muhalefete "iş birliği" çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, muhalefete iş birliği çağrısında bulunarak, "Gelin yeni sayfa açalım, birlik beraberlik içinde ülkeyi yeniden inşa edelim, hep birlikte yapalım. Bu ülke bir seçim daha kaldırmaz. İnsanlarımız bizden çalışma, icraat iş bekler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, muhalefete iş birliği çağrısında bulunarak, "Gelin yeni sayfa açalım, birlik beraberlik içinde ülkeyi yeniden inşa edelim, hep birlikte yapalım. Bu ülke bir seçim daha kaldırmaz. İnsanlarımız bizden çalışma, icraat iş bekler. Her platformda sizinle icraat yapmaya, iş yapmaya hazırız." dedi.

Başbakan Üstel, Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, hükümete yönelik eleştirilere cevap vermek amacıyla söz alarak, "gayrimeşru hükümet" suçlamalarını kabul etmediğini belirtti.

Hükümetin Meclis'te 29 oyla onay aldığını ifade ederek, "Bugün de ilk denetleme günü. Hükümete, bugün muhalefet de yardım eder. Ülke yangın yeri, ancak nelerle uğraştığımız ortada. Ekonominin dibe vurduğu bir dönemde halkımız Meclisten icraat bekler." dedi.

Ülkede yıllardır istikrarlı hükümetler kurulamadığını işaret eden Üstel, muhalefete yönelik, "Gelin yeni sayfa açalım, birlik beraberlik içinde ülkeyi yeniden inşa edelim, hep birlikte yapalım. Bu ülke bir seçim daha kaldırmaz. İnsanlarımız bizden çalışma, icraat iş bekler. Her platformda sizinle icraat yapmaya iş yapmaya hazırız." diye konuştu.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2022 İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü üzerine de eleştiriler yapıldığını ama hep eleştiri yönüne bakıldığını ifade eden Üstel, halka yanlış bilgiler verildiğini, protokolde, sağlık, kara yolları altyapısına yönelik iyileştirmeler de olduğunu, bunların da söylenmesi gerektiğini kaydetti.

Üstel, reformları, icraatları yapacaklarını, ülke insanının daha rahat yaşaması için hükümet olarak çalışmalara devam edeceklerine değinerek, komiteleri yazın da çalıştıracaklarını, çalışmaları Meclis'e taşıyacaklarını söyledi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ünal Üstel, Hükümet, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Üstel'den muhalefete 'iş birliği' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:39 Kur'an kursunda 3 yaşındaki çocukları sopayla döven vicdansız hoca adliyeye sevk edildi
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 17:31:34. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Üstel'den muhalefete "iş birliği" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement