KKTC Başbakanı Üstel, Türkiye ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Başbakanı Üstel, Türkiye ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu Açıklaması

01.06.2022 14:51
KKTC Başbakanı Üstel, Türkiye ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Ankara ziyaretleri, temel olarak KKTC vatandaşlarının refahı, mutluluğu ve huzuru için yapılır. Türkiye de hepimizin refahı, huzuru ve gelişimi için her zaman yanımızda olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Ankara ziyaretleri, temel olarak KKTC vatandaşlarının refahı, mutluluğu ve huzuru için yapılır. Türkiye de hepimizin refahı, huzuru ve gelişimi için her zaman yanımızda olmuştur ve olmaya da devam etmektedir." dedi.

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Üstel, dönüşünde Ercan Havalimanı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yararlı görüşmeler yaptıklarını belirterek, kendilerine yakın ilgi ve KKTC'nin gelişip güçlenmesi için gösterdikleri koşulsuz destek için teşekkür etti.

Türkiye ile KKTC arasında 2022 yılı için imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında atılacak adımlarla ülkedeki yapısal sorunlara çözüm üretme konusunda kararlı olduklarına işaret eden Üstel, hedeflerinin refah seviyesi yüksek, yatırım yapılabilir, sürdürülebilir ekonomik yapısı olan bir ülke oluşturmak olduğunu vurguladı.

Üstel, bunun için tüm ülke olarak seferber ve dayanışma için olunması, birlikte çalışılması, uzlaşıyla sorunların çözülmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Kıbrıs Türkü ile ana vatan Türkiye arasında tarihten gelen derin ve kopmaz bağlar vardır. Ankara ziyaretleri, temel olarak KKTC vatandaşlarının refahı, mutluluğu ve huzuru için yapılır. Türkiye de hepimizin refahı, huzuru ve gelişimi için her zaman yanımızda olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Temaslarımız sırasında KKTC'nin ekonomik olarak güçlendirilmesi, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, çocuklarımıza refah düzeyi yüksek güzel bir ülke yaratmak için yapılacakları konuştuk.

Yıllardır yaşadığımız sorunların nedeni olan yapısal sıkıntıların ortadan kaldırılması için atılacak adımların üzerinden geçtik. Kuzey Kıbrıs olarak artık daha fazla zaman kaybına sabrımız kalmadı. Ülkede reformları yapmak zorundayız. Ankara, hükümetimizin bu yönde atacağı adımlara tam destek verecektir."

"Sağlıkta da önemli yatırımlara imza atacağız"

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında 4 milyar 250 milyon lira ödeneğin tahsis edildiğini aktaran Üstel, bu kaynağın ülkeye geleceğini, ilk etapta savunma giderleri ve turizme yönelik 510 milyon liranın serbest bırakıldığını kaydetti.

Üstel, Lefkoşa kaynaklı ihalelerin açılabilmesi için tüm blokelerin kaldırılacağını belirterek, sadece bu adımların dahi piyasaya çok büyük bir para akışı sağlayacağına dikkati çekti.

Türkiye'nin, yaşanan enerji sorununu çözmek için 40 milyon dolar değerinde 2 mobil treyler elektrik santralini KKTC'ye gönderme kararı aldığını bildiren Üstel, kablo ile Türkiye'den KKTC'ye elektrik getirilmesi konusunun da detaylı şekilde ele alındığını dile getirdi.

Üstel, sağlıkta da bu dönemde önemli yatırımlara imza atacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı tam donanımlı, çağdaş yeni bir hastane de bu yatırımlar arasındadır. Bu ay içerisinde ihaleye çıkılması kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında gençlik ve spor alanlarında mevcut iş birliğini ilerletmek, proje ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla bu sabah iş birliği protokolü imzalandı.

Tüm bu atılan adımlar ve önümüzdeki süreçte ülkenin güçlü geleceği için yapılması gerekenleri belirlemek ve süreci hızlandırmak için gelecek hafta iki ülke teknik heyetleri bir araya gelecek."

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Eaton ve Ulusoy satış ekipleri tek çatı altında buluştu Eaton ve Ulusoy satış ekipleri tek çatı altında buluştu KKTC'de kapalı alanlarda maske ve test zorunluluğu kaldırıldı KKTC'de kapalı alanlarda maske ve test zorunluluğu kaldırıldı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Başbakanı Üstel, Türkiye ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:24:48. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Üstel, Türkiye ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement