KKTC Başbakanı Üstel, yeni hükümet programını Cumhuriyet Meclisi'nde okudu Açıklaması - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti programı, Başbakan Ünal Üstel tarafından Cumhuriyet Meclisi'nde okundu.

Üstel, hükümetin yapısal reformlara ağırlık vereceğini, KKTC halkının refahını, demokratik standartlarını ve ülkenin itibarını daha da artıran politikalarla daha güçlü bir ekonomi için gerekli tüm reformların hayata geçirilmesini sağlamanın temel hedefleri olacağını söyledi.

Salgın nedeniyle yaşanan ekonomik daralmanın ve etkilerinin azalmaya başlaması ile ekonomik toparlanma sürecinin başladığını hatırlatan Üstel, Rusya- Ukrayna savaşı ile bu sürecin yavaşladığını kaydetti.

Üstel, "Hükümetimizin öncelikli hedefi, ekonomimizde yaşanan bu olumsuzlukları bir an önce gidererek, mali açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC yaratmak olacaktır. Bu çerçevede kamu maliyesinin dış kaynak bağımlılığının azaltılarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına olanak sağlamak amacıyla gelirleri artırıcı, giderleri azaltıcı tedbirlere öncelik verilecektir. Üretim, yatırım, istihdam, büyüme ve ihracat odaklı ekonomi modeli oluşturulmasına yönelik adımlara önem verilerek bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü iş birliği de gerçekleştirilecektir." dedi.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın, ana vatan Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunun en büyük göstergesi olduğuna da dikkati çeken Üstel, "Uluslararası alanda yaşanan hem ekonomik hem siyasi gelişmeler, iç ve dış politikada ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur." dedi.

Dijital dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Üstel, e-Devlet projesinin kısa sürede hayat bulması için gerekli teknik ve yasal mevzuat çalışmaların yapılacağını söyledi.

Üstel, KKTC'nin ekonomik gelişim ve kalkınması için stratejik öneme sahip 5 yıllık kalkınma planının da tüm paydaşların katkısı ile ivedilikle hazırlanıp yayımlanacağına işaret ederek yatırım ortamının geliştirilmesi için takvimlendirilmiş programların hazırlanacağını vurguladı.

Hükümetin, KKTC'nin dış politikasını halkın hak ve çıkarları doğrultusunda ve Ada'daki mevcut gerçekler ışığında yürüteceğine değinen Üstel, "Dış politikada temel hedefimiz, sadece Kıbrıs meselesi bağlamında değil, diğer tüm alanlarda da Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını korumak ve çok daha ileri bir noktaya taşımaktır." dedi.

Üstel, Ada'daki iki tarafın siyasi eşitliği temelinde "iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon" çerçevesinde bir anlaşmaya ulaşılması yönünde 50 yılı aşkın süredir Birleşmiş Milletler gözetiminde gerçekleştirilen müzakere süreçlerinde birçok çaba sarf edildiğini ve bu çabaların Rum tarafının retçi tutumu nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını anımsatarak, 2017'de Crans- Montana'da gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı'nın çökmesinin ardından "federasyon" zemininin ortadan kalktığını kaydetti.

"KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi için uğraş vereceğiz"

Başbakan Üstel, "Crans-Montana sonrası Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varmak için başka seçeneklerin de değerlendirilmesinin zamanının geldiğini açıklamıştır. Bu kapsamda KKTC, yeni devlet politikasını 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre'de gerçekleşen 5+BM gayriresmi toplantısında açıklamış ve kayda geçirmiştir. Ada'daki mevcut gerçekler ışığında şekillenmiş olan KKTC'nin Kıbrıs konusundaki yeni devlet politikası, devletimizin doğuştan gelen ve yadsınamaz bir hakkı olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün güvence altına alınmasını öngörmektedir. Hükümetimiz, bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığımız ve ana vatan Türkiye ile istişare ve tam uyum içinde etkin ve yoğun çalışmalar yapacak, KKTC'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi için uğraş verecektir." diye konuştu.

Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve çıkarlarını Türkiye'nin de sarsılmaz desteğiyle birlikte korumaya devam edeceklerini kaydeden Üsten, hükümetin, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin haklarını gasbetmesine izin vermeyeceğini, Rum tarafının bu yönde atacağı adımlara Türkiye ile mukabil ve eş zamanlı yanıt vereceğinin altını çizdi.

Üstel, Kıbrıs Türklerinin en temel sorunu olan izolasyonun sona erdirilmesi yönünde gerekli somut adımlar atılacağını belirtti.

Maraş açılımı politikasına da değinen Üstel, "KKTC toprağı olan Kapalı Maraş'a dair uluslararası hukuk çerçevesinde atılmakta olan adımlar devam ettirilecek ve Cumhurbaşkanlığımız ve ana vatan Türkiye ile birlikte Kapalı Maraş'ın açılımına yönelik gerekli kararların alınması sürdürülecektir." diye konuştu.