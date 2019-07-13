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KKTC Başkonsolosundan Büyükerşen'e ziyaret

2 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

KKTC Başkonsolosundan Büyükerşen'e ziyaret, System.String[]

Eskişehir'e hayran kaldığını ifade eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer,1963-1974 tarihlerindeki Kıbrıs'ta yaşanan olaylara değinerek, Türk halkının çektiği sıkıntılardan bahsetti. Kendisinin de Barış Harekâtı sırasında yaralandığını belirten Yönlüer,Türk Ordusu'na şükranlarını sundu.

Başkan Büyükerşen ise, KKTC'ye kardeşlik bağları ile bağlı olduklarını belirterek, gerçekleştirdiği nezaket ziyareti için Başkonsolos Fahri Yönlüer'e teşekkür etti. Başkonsolos için "Zamanı Durduran Saat" kitabını da imzalayan Büyükerşen, Eskişehir, Girne ve Lefkoşa kardeş şehirlerimiz ile de yerel yönetimler ekseninde de kültür, sanat, ekonomi ve spor alanlarındaher zaman işbirliği içerisinde olduklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Eskişehir, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:04 Kaynak: Bültenler
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