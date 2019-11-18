Son Dakika Haberleri: "KKTC bayrağına yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz"
Son Dakika Güncel 'KKTC bayrağına yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz' - Son Dakika

"KKTC bayrağına yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "KKTC bayrağına yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "KKTC bayrağına yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:25 Kaynak: İHA
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