Son Dakika › Güncel › 'KKTC bayrağına yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz' - Son Dakika
"KKTC bayrağına yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz"
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "KKTC bayrağına yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:25 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "KKTC bayrağına yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.
(İHA)
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam istifa etti Ad ve soyadı değişikliği uygulamasını 3 yıl uzatan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu