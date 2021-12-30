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KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandıran Kıbrıs Türkü Uzun, AA'ya konuştu - Son Dakika

KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandıran Kıbrıs Türkü Uzun, AA'ya konuştu

30.12.2021 11:42

Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandıran KKTC'li dağcı Birkan Uzun, "Vinson Dağı'nda KKTC bayrağını dalgalandırmam, bize koyulan ambargolara bir cevaptı, aynı zamanda beni yetiştiren ülkeme bir teşekkürdü.

Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandıran KKTC'li dağcı Birkan Uzun, "Vinson Dağı'nda KKTC bayrağını dalgalandırmam, bize koyulan ambargolara bir cevaptı, aynı zamanda beni yetiştiren ülkeme bir teşekkürdü." dedi.

Uzun, AA muhabirine, 1993'te Gazimağusa'da doğduğunu ve 2011'den bu yana ABD'de yaşadığını anlattı.

ABD'ye bilgisayar mühendisliği eğitimi almak için gittiğini kaydeden Uzun, dağcılığa burada başladığını söyledi.

Uzun, yeteneklerini geliştirmek için dağcılık kursu aldığını ve sonrasında dağcılıkla ilgili ABD'nin farklı eyaletlerinde projeler yapıp tırmanışlara başladığını ifade etti.

2016 yılında 7 kıtanın en yüksek 7 noktasına tırmanmak için "7 Zirve" projesine başladığını belirten Uzun, bu kapsamda ilk olarak Tanzanya'daki Kilimanjaro Dağı'na, ertesi yıl ise Rusya'da Elbruz Dağı'na tırmandığını kaydetti.

Uzun, 5 zirveye tırmandığını belirterek 2022'de Endonezya'da Carstensz Piramidi'ne tırmanmayı ve son olarak 2023'te Everest'e gitmeyi planladığını söyledi.

Bu projeyi bugüne kadar kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini dile getiren Uzun, Antarktika için KKTC'de sponsor bulduğunu ve son 2 tırmanış için daha fazla sponsor desteğine ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"Bizi kimsenin hiçe saymasını istemiyorum"

Uzun, şöyle devam etti:

"Uzun bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra KKTC'deki insanlarımızın ambargolar ve önlerindeki engeller dolayısıyla kendi potansiyellerine ulaşamadıklarını gözlemledim. Birçok insanımız, Ada'da doğup büyüyor ve hayatları için büyük hedefler koymuyor. Bunu aslında değiştirmek istedim, gençlerimize motive olmak istedim. Vinson Dağı'nda KKTC bayrağını dalgalandırmam, bize koyulan ambargolara bir cevaptı, aynı zamanda beni yetiştiren ülkeme bir teşekkürdü. Ben bizim insanlarımıza, 'nereden gelirseniz, hedefiniz ne olursa olsun, buna eğer aklınızı ve kalbinizi koyarsanız başarabilirsiniz. KKTC'deki ambargolar da asla buna engel olamaz. Dünya bizi tanımamaya, kabul etmemeye çalışsa da biz varız ve orada yaşıyoruz. Bizi kimsenin hiçe saymasını istemiyorum, bütün dünyanın bize gereken saygıyı göstermesini istiyorum. Bu da benim bir mesajım oldu. Bayrağı zirvede açmamdaki en büyük sebep de buydu, ülkemizi tanıtmaktı. Hedefim, KKTC bayrağını Everest Dağı'na da dikmek."

KKTC bayrağını Vinson Dağı'na dikmesinin ardından hem KKTC hem de Türkiye'den iyi dönüşler aldığını kaydeden Uzun, Antarktika'da tırmanışı 16 Aralık'ta tamamladığını ve 2 hafta kadar hava koşullarından dolayı orada mahsur kaldığını söyledi.

Uzun, bu süreçte internet kullanamadığını belirterek Vinson Dağı'nın zirvesindeki KKTC bayrağı ile paylaşım yapmasının ardından son 2 günde çok olumlu dönüşler aldığını ve bunun kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

KKTC ve Türkiye'deki gençlere bir hedef koymaları çağrısında bulunan Uzun, sıkı çalışıldığı takdirde, emeklerin karşılığının alındığını vurguladı.

"Türkiye, bize yıllardır destek oluyor"

Uzun, "Türkiye, bize (KKTC) yıllardır destek oluyor, biz destekten dolayı minnettarız. Türkiye, bizim dünyada tanınmamıza için yardımcı olmaya çalışıyor, bu destekleri için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'den gelen mesajlardan dolayı da herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bir devlete sahip olmanın önemine işaret eden Uzun, "Bu yapı (KKTC) olmasa ben burada olmazdım. KKTC olmasa ben doğup büyüyemezdim orada. Şu anki arkadaşlarım yanımda olamazdı. Şu anda yetiştiriliş şeklim ve karakterim böyle olmayabilirdi. Bu devlet sayesinde ben buralara geldim, bayrağı taşmamın sebebi de bir teşekkürdü." dedi.

Uzun, ABD'de iş hayatına devam ettiğini fakat ileride KKTC'ye dönmek ve ülkesine katkıda bulunmak istediğini vurguladı.

KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandıran Kıbrıs Türkü Uzun, AA'ya konuştu
KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandıran Kıbrıs Türkü Uzun, AA'ya konuştu
KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandıran Kıbrıs Türkü Uzun, AA'ya konuştu

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Toros Dağları, Antarktika, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandıran Kıbrıs Türkü Uzun, AA'ya konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC bayrağını Antarktika'nın zirvesinde dalgalandıran Kıbrıs Türkü Uzun, AA'ya konuştu - Son Dakika
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