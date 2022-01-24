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KKTC beyaza büründü - Son Dakika

KKTC beyaza büründü

24.01.2022 17:03

- KKTC beyaza büründü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı halkı sevindirdi.

- KKTC beyaza büründü

GİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı halkı sevindirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hava sıcaklığının 12 derece birden düşmesi nedeniyle Alevkayası, Selvili Tepe ve Beşparmaklar Dağları'na kar yağdı. Özelikle turizm kenti Girne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı görenleri sevindirdi.

KKTC halkı kar yağışından mutlu

Kar yağışının yoğun olduğu yüksek kesimlere çıkan birçok kişi karın keyfini doyasıya çıkardı. Ailesiyle birlikte kar topu oynamak için gelen Adil, "Sonunda kar yağdı çok uzun zamandır bekliyorduk" diyerek sevincini dile getirdi.

Çocuğuyla kar topu oynayarak keyifli vakit geçiren Tolga Alat, "Günlerdir Kıbrıs'a kar yağmasını bekliyorduk. Çocuk her gün dağa bakıyor, kar yağdı mı diye. Bugün kar yağdığını görünce, okulların da tatil olmasını fırsat bilerek hemen koşa koşa geldik. Yıllardır da yağmıyordu, sevinçliyiz" dedi. Babasıyla karın keyfini çıkaran Bensu Alat ise "Kar yağışından çok mutluyum. Hep dağlara bakıyorum kar yağdı mı diye, bugün görünce çok sevindim" ifadelerine yer vererek kar topu oynamaya devam etti.

Çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkaran İlknur Karakuş ise herkese iyi bir sene dileyerek, "Güzel bir duygu, çocuklar ile kar topu oynadık. Mutluyuz, huzurluyuz" dedi.

Uzun zamandır çocukların karın yağmasını beklediğini söyleyen Uğur İlhan, "Okulun da tatil olmasını fırsat bilerek karın yağdığı bölgeye geldik. Şanslıyız ki halen yağıyor" sözlerine yer verdi.

KKTC'de kar yağışının ara ara yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.

KKTC beyaza büründü
KKTC beyaza büründü
KKTC beyaza büründü

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Kıbrıs, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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