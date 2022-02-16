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KKTC: Birleşik Krallık, Kıbrıs'taki taraflara eşit tutum sergilemelidir - Son Dakika

KKTC: Birleşik Krallık, Kıbrıs'taki taraflara eşit tutum sergilemelidir

16.02.2022 21:25
KKTC: Birleşik Krallık, Kıbrıs'taki taraflara eşit tutum sergilemelidir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Şayet Birleşik Krallık Kıbrıs'ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıdan yana olma konusundaki söylemlerinde samimiyse diyalog ve temaslarında, tarafların mutlak eşitliği ilkesini gözeten bir tutum sergilemelidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, "Şayet Birleşik Krallık Kıbrıs'ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıdan yana olma konusundaki söylemlerinde samimiyse diyalog ve temaslarında, tarafların mutlak eşitliği ilkesini gözeten bir tutum sergilemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle'nin, Kıbrıs'a bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığının, ziyareti çerçevesinde Sir Lindsay Hoyle'ye görüşme daveti yaptığı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da bu yönde çağrıda bulunduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ancak Hoyle'nin bu davete icabet etmeyerek sadece Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulunması, tarafımızda hayal kırıklığına neden olmuştur. Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir uzlaşıdan yana olduğunu her vesileyle ifade eden Birleşik Krallık ve temsilcilerinin, özellikle garantör ülkelerden biri olarak Kıbrıs'ta müktesep eşit haklara sahip iki tarafa da eşit muamele yapmaları gerekirken, Kıbrıs Türk tarafının eşitliğini gözetmemesi kabul edilebilir değildir."

Kıbrıs'ta iki tarafa da eşit söz hakkı/imkanı tanınması ve egemen eşitliklere saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, aksi takdirde bunun "sürdürülemez olduğu kabul edilen statükonun devamına hizmet edeceği" aktarıldı.

Açıklamada, "Şayet Birleşik Krallık Kıbrıs'ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıdan yana olma konusundaki söylemlerinde samimiyse diyalog ve temaslarında, tarafların mutlak eşitliği ilkesini gözeten bir tutum sergilemelidir." ifadeleri kullanıldı.

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Birleşik Krallık, England, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC: Birleşik Krallık, Kıbrıs'taki taraflara eşit tutum sergilemelidir - Son Dakika


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