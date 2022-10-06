KKTC: Bu topraklarda görev yapacak yabancı güçler, KKTC otoritelerinden izin almalı - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC: Bu topraklarda görev yapacak yabancı güçler, KKTC otoritelerinden izin almalı

06.10.2022 12:28
KKTC: Bu topraklarda görev yapacak yabancı güçler, KKTC otoritelerinden izin almalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin, Kıbrıs Türk halkının egemen devleti olduğunu vurgulayarak bu topraklarda görev yapacak yabancı güçlerin, KKTC otoritelerinin iznini alması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin, Kıbrıs Türk halkının egemen devleti olduğunu vurgulayarak bu topraklarda görev yapacak yabancı güçlerin, KKTC otoritelerinin iznini alması gerektiğini söyledi.

Bakan Ertuğruloğlu, Bayrak Radyo Televizyonuna konuk olarak Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (BMBG) yönelik olduğu açıklamalarını detaylandırdı.

"(BMBG için) Misafirlik bitti ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC'den çekilirler" şeklindeki açıklamasına işaret eden Ertuğruloğlu, "Sanki yeni bir konuymuş gibi gündeme taşınmasını gerçekten yadırgıyorum." dedi.

Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Biz BMBG'nin bu Ada'da yıllardır görev yapmasına misafir statüsü vererek rıza gösterdik. Bu konuda aylar öncesinden hazırlığımız olduğunu biliyorlardı. Ben aylar öncesinde böyle bu taleple karşılarına geleceğimizi söyledim. Sıcak bakmaları durumunda üstünde çalışılabileceğini, sıcak bakılmaması halinde ise masaya yatırılacağını söyledim. BMBG, sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin verdiği onay ile topraklarında görev yapamaz. Aylardır gündeme getiriyorum, BM için bu konu sürpriz değildir. Biz efelik taslamıyoruz, yabancı güçlerin bizim tarafımızdan izin verilmesi halinde görev yapabileceklerini söylüyoruz. BMBG bu adada görev yapacaksa yapsın, biz Rum tarafında veya ara bölgede görev yapmasına karşı değiliz ama Türk tarafında yapacaksa bizden izin alacak."

"İki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesini kabul etmiyoruz"

Bazı çevrelerin konuyu farklı noktalara çekmesinin iyi niyetli olmadığına dikkati çeken Ertuğruloğlu, bu konuda özür dileyecek bir pozisyonlarının olmadığını, "iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu" gerçeğinin göz ardı edilmesini kabul etmediklerini belirtti.

Ertuğruloğlu, KKTC'nin Kıbrıs Türk halkının egemen devleti olduğunu vurgulayan bu topraklarda görev yapacak olan yabancı güçlerin, KKTC otoritelerinin iznini alması gerektiğini vurguladı.

KKTC topraklarını herhangi bir şekilde dünyaya kapatma diye bir hevesleri olmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, tam tersine dünya ile hak ettikleri şekilde hak ettikleri statüde temasa girmekten mutluluk duyacaklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
KKTC'den 'BM, bulunduğu bölgedeki tarafların rızasını almak zorunda' açıklaması KKTC'den 'BM, bulunduğu bölgedeki tarafların rızasını almak zorunda' açıklaması KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: 'KKTC hepimizin devletidir, devletin tanınması hepimiz için gerekli' KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: 'KKTC hepimizin devletidir, devletin tanınması hepimiz için gerekli'
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC: Bu topraklarda görev yapacak yabancı güçler, KKTC otoritelerinden izin almalı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'da Aliyev ve Paşinyan'ı bir araya getirdi
14:43 Deniz Baykal, Libya ile Türkiye arasındaki anlaşmayı yorumladı: Emeği geçenleri kutluyorum, gerçekten çok yerinde olmuştur
14:25 Üsküdar'da bir şahıs, sokak röportajında hükümeti eleştiren gence hakaret yağdırıp, dövmekle tehdit etti
14:07 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı
13:49 Türkiye, İsrail'e 4 yıl sonra büyükelçi ataması gerçekleştirdi: İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu
13:45 Ataşehir'de personellerinin hasta bir kadınla alay ettiği özel hastanenin kapısına şerit çekildi
13:44 Çekya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Prag Büyükelçisi Egemen Bağış karşıladı
13:19 Erzurum'un Oltu ilçesinde toprağa gömülü insan kemikleri bulundu
13:18 Bülent Arınç: Kılıçdaroğlu, helalleşmeyi de başörtülü kardeşlerimizle buluşmayı da oy almak için yapıyor
12:30 Tayland'da kreşte katliam yapan caninin intihar etmeden önce eşini ve çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 15:34:19. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC: Bu topraklarda görev yapacak yabancı güçler, KKTC otoritelerinden izin almalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement