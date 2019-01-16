Son Dakika Haberleri: KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler Hastaneye Kaldırıldı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, hastaneye kaldırıldı.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, hastaneye kaldırıldı.

Bakan Çeler, yüksek ateş ve göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde ağır bronşit tanısıyla müşahede altına alındı.

Hastane Başhekimi Bülent Dizdarlı, Çeler'in durumunun iyi olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:00 Kaynak: AA

Kıbrıs, Güncel
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