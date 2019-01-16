KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, hastaneye kaldırıldı.
Kuzey Kıbrıs
Tük Cumhuriyeti (KKTC
) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, hastaneye kaldırıldı.
Bakan Çeler, yüksek ateş ve göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde ağır bronşit tanısıyla müşahede altına alındı.
Hastane Başhekimi Bülent Dizdarlı, Çeler'in durumunun iyi olduğunu belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:00 Kaynak: AA
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