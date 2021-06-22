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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman istifa etti.

Bakan Çağman'ın, KKTC İş Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası'na ilişkin değişiklik tasarısına sıcak bakmadığı ve buna rağmen tasarının hayata geçirilmeye çalışılmasından rahatsız olduğu, bu nedenle de istifa etme kararı aldığı öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, istifasını KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner'e sundu.

KARARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTENDİ

KKTC Başbakan Hamza Ersan Saner, Bakan Çağman'ın istifasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çok önemli ve kritik bir dönemden geçildiği ve bu dönemde bu değişikliğin ülkeye olumsuz etkisinin de olacağına işaret ederek, Bakan Çağman'ın kararını yeniden değerlendirmesini istediği kaydedildi.