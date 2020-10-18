- KKTC Cumhurbaşkanı adayları oyunu kullandı - Son Dakika

- KKTC Cumhurbaşkanı adayları oyunu kullandı

18.10.2020 13:07

- KKTC Cumhurbaşkanı adayları oyunu kullandı KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar ve Bağımsız aday Mustafa Akıncı oyunu kullandı.

- KKTC Cumhurbaşkanı adayları oyunu kullandı

LEFKOŞA - KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar ve Bağımsız aday Mustafa Akıncı oyunu kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda halk yeniden sandık başında.

KKTC'de seçimin ikinci turuna kalan iki aday Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar ve bağımsız aday Mustafa Akıncı, önümüzdeki 5 yıl KKTC Cumhurbaşkanı koltuğuna oturmak için yarışıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu kapsamında Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu 140 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar oyunu kullandıktan sonra basına verdiği demeçte, "Katılım çok olmalı" dedi. Tatar, seçimin ilk turunda yüzde 58'lik bir katılımın olduğunu hatırlatarak bunun çok az bir oran olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 'erken seçim' olmadığını vurgulayarak halkı sandığa davet eden Tatar, bu seçimin yüksek bir katılımla gerçekleşmesinin öneminin altını çizdi.

"Karantinası biten vatandaş da oyunu kullanabilsin"

Karantinalarını tamamlayan vatandaşların da bu seçime katılım gösterebileceğini aktaran Tatar, sağlık çalışanlarının, bugün yapılacak testler konusunda hızlı olmaları gerektiğini, böylece karantinası tamamlanan vatandaşların da oy vermek üzere sandık başında olması gerektiğini ifade etti. Ülkedeki vaka sayısına işaret eden Tatar, "Pandemi yok gibi bir durumdayız ve oy kullanma merkezlerinde alınan önlemler ortadadır" diyerek halkın sandık başına gitme konusunda tereddüt etmemesi gerektiğini söyledi.

"Önemli olan irademizi yansıtıp dünyaya mesaj vermektir" diyen Tatar, "Bugüne kadar doğru kararın ne olduğunu anlatmaya çalıştık; bütünleştirici, uzlaşıcı, herkesin cumhurbaşkanı olacak kişiyi seçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak sözlerini, süreç içerisinde emek veren herkese teşekkürlerini sunarak tamamlayan Tatar, "İnşallah, geleceğe umutla bakan bir Cumhurbaşkanı ile yolumuza devam ederiz" dedi.

Akıncı: "Bugünü Kıbrıs Türk demokrasisinin ve iradesinin gurur günü olarak anımsarız"

Bağımsız aday ve mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Şehit Ertuğrul İlkokulu 223 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basına konuşan Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı, seçim süreci boyunca emeği geçen basın mensupları, sandık görevlileri ve adayların yanında yer alan herkese teşekkürlerini iletti. Akıncı, "Umarım Kıbrıs Türkleri olarak ileride bir gün geriye dönüp 18 Ekim 2020'ye baktığımızda bugünü Kıbrıs Türk demokrasisinin ve iradesinin gurur günü olarak anımsarız" dedi. Akıncı, "Sonuçların adamıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ederim" ifadesini kullandı.

- KKTC Cumhurbaşkanı adayları oyunu kullandı
- KKTC Cumhurbaşkanı adayları oyunu kullandı
- KKTC Cumhurbaşkanı adayları oyunu kullandı
- KKTC Cumhurbaşkanı adayları oyunu kullandı

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - KKTC Cumhurbaşkanı adayları oyunu kullandı - Son Dakika


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