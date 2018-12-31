Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Aa'nın
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi'nde düzenlenen Basın Resepsiyonu'nda tek tek inceledi.

Akıncı, "Haber" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci", "Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi", "Spor" kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil Altına Koştu" isimli fotoğraflara oy verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:21 Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı Devlet Bahçeli'den Yeni Yıl Mesajı: 1 Nisan Sabahı Kutlu Yürüyüşün Mührü Olacaktır

Son Dakika! İmar Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatıldı! İçişleri Bakanı Soylu: Trafik Cezalarından Gelen Paralar Fakir Fukaraya Dağıtılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:44:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]