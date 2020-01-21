KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "(Akdeniz'de) diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak lazım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: '(Akdeniz'de) diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak lazım' - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "(Akdeniz'de) diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak lazım"

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akdeniz'de yaşanan gerginliğe işaret ederek, diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak gerektiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akdeniz'de yaşanan gerginliğe işaret ederek, diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak gerektiğini söyledi.

Akıncı, başkent Lefkoşa'da düzenlenen "Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu"nda konuştu.

Akdeniz'de yaşanan gerginliğe değinen Akıncı, "Doğal gaz konusunda ikiye ayrılan bir yolun kavşağındayız. ya gerginlik diplomasisi tercih edilecek ki bugün Rum dostlarımızın tercih ettiği bu ya da gelişmeler bilimsel verilere kulak verilerek iş birliği yönünde evrilecek." dedi.

"Diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak lazım"

Akıncı, bilimsel verilere aykırı olarak 2 Ocak'ta Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne (EastMed) imza attığını hatırlattı.

EastMed projesinin hiçbir bilimsel gerçekliğe dayanmadığını dile getiren Akıncı, "Bu konuda, (Akdeniz'de) diplomasiyi sonuna kadar çalıştırmak lazım ve bu yolu bilimsel gerçeklerle güçlendirerek kat etmek lazım." diye konuştu.

Foruma, çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:42 Kaynak: AA
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