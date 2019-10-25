Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis ile Almanya'da bir araya gelecek
Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis ile Almanya'da bir araya gelecek

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis ile Almanya'da bir araya gelecek

56 dakika önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile 25 Kasım'da Almanya'da bir araya gelecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis ile Almanya'da bir araya gelecek, System.String[]

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile 25 Kasım'da Almanya'da bir araya gelecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile 25 Kasım'da Almanya'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in üçlü görüşme için yaptığı davete Cumhurbaşkanı Akıncı'nın olumlu yanıt verdiğini ve görüşmenin 25 Kasım'da Berlin'de yapılacağını söyledi. Burcu, "Cumhurbaşkanımız, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ve Rum lider Sayın Anastasiadis ile 25 Kasım'da yapılacak üçlü görüşmede bir araya gelecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğindeki üçlü görüşme Berlin'de yer alacak" dedi.

(İHA)

Cumhurbaşkanı, Almanya, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hadsizlik" çıkışına yanıt verdi
Çakar yasağının başlamasına sayılı günler kala sanayilerde uzun kuyruklar oluştu İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin yaptığı ekonomik teröre eş değer Michael Skibbe: Galatasaray'dan 2 yıl paramı alamadım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 21:02:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis ile Almanya'da bir araya gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]