KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Berlin'deki üçlü görüşmeye katılmakta ısrarlı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 25 Kasım'da Berlin'de yapılacak üçlü görüşmeye katılacağını ve Başbakan Ersin Tatar'ın "katılmama" çağrısını doğru bulmadığını belirterek, "Hükümetin büyük ortağının yaptığı bu çağrıya uymak demek, daha işin başında Kıbrıs Türk halkını uluslararası alanda mahkum etmek demektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile 25 Kasım'da Berlin'de gerçekleştirecekleri üçlü görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Akıncı, görüşmenin gündeminde uzun zamandır üzerinde çalışılan, temel referans kavramların görüşülerek, gelecek adımların planlanmasının yer alacağını kaydetti.

İyi bir hazırlık çerçevesinde beşli gayrı resmi toplantının yapılmasının da olasılığına işaret eden Akıncı, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkı adına üstlendiğim sorumluluğun bilinciyle bu toplantıya ilişkin olarak BM Genel Sekreterliği ile yapıcı bir iş birliği içerisinde hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz. Önümüzdeki günlerde demokratik teamüllere uygun çerçevede, daha önce de yaptığımız gibi her türlü istişareyi gerçekleştireceğimiz de tabiidir."

Akıncı, Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve çıkarlarını sonuna kadar savunma anlayışı içerisinde BM Genel Sekreteri'nden gelen davete katılmamak gibi son derece yanlış bir tavra girmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Hükümetin büyük ortağının yaptığı bu çağrıya uymak demek, daha işin başında Kıbrıs Türk halkını uluslararası alanda mahkum etmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Henüz resmi müzakere aşamasında olunmadığını anımsatan Akıncı, yapılan çalışmaların, müzakere zemininin oluşturulmasına ve bu mümkün olursa sonuç odaklı bir süreçle nasıl tamamlanabileceğine ilişkin olduğunu belirtti.

Akıncı, Rum lider Anastasiadis'e de çağrıda bulunarak, "Kıbrıs çok sancılı bir dönemden geçmektedir. Görünür gelecekte ya siyasal eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde federal bir çözüme ulaşma yeteneğini göstereceğiz ya da kalıcı bölünme yolunda yeni gerçeklerle yüzleşeceğiz." ifadesini kullandı.

Tatar ve Özersay üçlü görüşmeye karşı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, geçen hafta üçlü görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Akıncı'nın toplumsal güveni yitirdiği ve artık Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil etmediği gerekçesiyle Kıbrıs görüşmelerine katılmaması çağrısında bulunmuştu.

Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın BM Genel Sekreteri'nin de katılacağı üçlü bir toplantıda Rum liderle egemenlik, güvenlik, toprak, vatandaşlık, garantiler, yönetime etkin katılım gibi en can alıcı konuları görüşmesi doğru değildir." görüşünü paylaşmıştı.

Başbakan Tatar'ın Genel Başkanı olduğu Ulusal Birlik Partisinin 14 Ekim'de gerçekleştirdiği Parti Meclisi toplantısında, Akıncı'ya "Kıbrıs müzakerelerine katılmaması" çağrısında bulunulmuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay geçen hafta, "Üçlü görüşmenin kasım ayında yapılacağı, ne şaşırtıcı ne de heyecan verici bir haberdir. Taraflar arasında ortak vizyon yoktur." açıklamasında bulunmuştu.