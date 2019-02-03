Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Özel Danışmanı Lute'yi Kabul Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Özel Danışmanı Lute'yi Kabul Etti

12 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'yi kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Özel Danışmanı Lute'yi Kabul Etti, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'yi kabul etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmek üzere KKTC'ye geldi. Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edildi.

Lute, Kıbrıslı liderler arasında müzakerelerin ortak bir referans çerçevesinde buluşturulması noktasında arayışın sürdüğünü belirtti. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Politika
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