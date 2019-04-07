Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Özel Danışmanı Lute ile Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Özel Danışmanı Lute ile Görüştü

40 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Özel Danışmanı Lute ile Görüştü, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Akıncı, Cumhurbaşkanlığında Lute ile bir araya geldi.

Diğer yandan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile Lute'un bugünkü görüşmesinin ardından Rum basınında çıkan haberleri değerlendirdi.

Sosyal medya hesabı Facebook'tan açıklama yapan Özersay, Anastasiadis'in masaya yeni taşıdığı söylenen fikirlerin "siyasi eşitliği sulandırdığını ve bayat olduğunu" kaydetti.

Rum basını, Anastasiadis'in görüşmede ortaya koyduğu fikirlerden birinin, "Kıbrıs sorununun çözümünün ardından, dönüşümlü başbakan ile Kıbrıslı Rum başkan ve Kıbrıslı Türk başkan yardımcısının olacağı parlamenter bir sistem" olduğunu ileri sürmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:49 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel
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