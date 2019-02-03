KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile Görüştü
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Birleşmiş Milletler
(BM
) Genel Sekreteri Antonio Guterres
'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı
'nda gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da hazır bulundu.
Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.
Kıbrıs sorununda müzakerelere devam edilmesi için gerekli zeminin oluşturulup oluşturulamayacağı konusunda görüşmeler yapmak üzere adaya gelen BM temsilcisi Lute, bugün Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis
ile de bir araya gelecek.
Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamış ve Temmuz 2017'de İsviçre
'nin Crans Montana
kasabasında yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:05 Kaynak: AA
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