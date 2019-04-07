Son Dakika Haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile Görüştü

43 dakika önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile Görüştü, System.String[]
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute ile bir araya geldi. Görüşmenin sonunda yapılan açıklamada Güney Kıbrıs Rum Kesiminin geçmiş mutabakata hala saygı göstermediği açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, barış müzakerelerine devam edilmesi için gerekli zeminin oluşturulması konusunda görüşmeler yapmak üzere adaya geldi. Bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile araya gelen Lute, öğleden sonra da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan Akıncı-Lute görüşmesi, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunda Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'in tavrından vazgeçmediğini tespit ettiklerini söyledi. Barış Burcu, geçmiş mutabakata saygı gösterilmediğini belirterek, "Lute'un görev tanımını tamamlayabileceği olanaklar mümkün görülmüyor. Bu, BM Genel Sekreteri Guterres'in önümüzdeki günlerde sunacağı raporuna da yansıyacak" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:16 Kaynak: İHA

Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler, Kıbrıs, Güncel
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