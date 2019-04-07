KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile Görüştü
43 dakika önce
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute ile bir araya geldi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
, Birleşmiş Milletler
(BM
) Kıbrıs
Özel Temsilcisi Jane Holl Lute ile bir araya geldi. Görüşmenin sonunda yapılan açıklamada Güney Kıbrıs
Rum Kesiminin geçmiş mutabakata hala saygı göstermediği açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, barış müzakerelerine devam edilmesi için gerekli zeminin oluşturulması konusunda görüşmeler yapmak üzere adaya geldi. Bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis
ile araya gelen Lute, öğleden sonra da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan Akıncı-Lute görüşmesi, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunda Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'in tavrından vazgeçmediğini tespit ettiklerini söyledi. Barış Burcu, geçmiş mutabakata saygı gösterilmediğini belirterek, "Lute'un görev tanımını tamamlayabileceği olanaklar mümkün görülmüyor. Bu, BM Genel Sekreteri Guterres'in önümüzdeki günlerde sunacağı raporuna da yansıyacak" dedi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:16 Kaynak: İHA
Ömer Çelik'ten Çok Sert Netanyahu Açıklaması: Dur Deme Vakti Gelmiştir
KKTC'de 12 Yaşındaki Çocuk, Okulda Alkol Komasına Girdi
Son Dakika! AK Parti'den İstanbul İçin Yeni Başvuru
Ankara İl Seçim Kurulu'ndan AK Parti'nin Ankara Talebine Ret